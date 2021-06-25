На Львов обрушилась буря: потоп и поваленные деревья

25 июня Львов накрыла сильная буря с дождем, которая повалила десятки деревьев, порвала электросети и подтопила несколько улиц.

Источник: мэр Львова Андрей Садовой в Facebook, Zaxid.net

Детали: Очевидцы сообщают также о поврежденных крышах в разных районах Львова.

По оперативным данным городского совета, по состоянию на 17:30 в городе повалены 55 деревьев, 6 порывов сетей электротранспорта, 5 упавших электроопор, обнаружены порывы сетей Львовсвета, подтопления на ул. Сахарова и возле ТЦ "Магнус" уже сходят.

В частности, попадали деревья и на площади Рынок.

По информации "Львовэлектротранса", из-за отключения тока электротранспорт в городе не ходит. Прогнозируют, что подачу тока восстановят только после полного прекращения непогоды. Также нужно будет очистить трамвайные пути и контактную сеть от поваленных деревьев.

По словам Садового, в городе начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Городские службы уже выехали для ликвидации.

Мэр просит по возможности оставаться дома или в безопасных помещениях и избегать мест у конструкций и деревьев.

Напомним: Накануне, 24 июня, во Львове наблюдалась рекордная за все 75 лет наблюдений жара - плюс 32 градуса в тени.