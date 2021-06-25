Росія продовжує нести загрозу для України на морі - глава посольства США

Росія продовжує нести загрозу для України на морі, тому США вирішили спрямувати фінансову допомогу на розвиток морської служби охорони України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у п’ятницю в Бердянську заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, відкриваючи новий об'єкт для Морської охорони Держприкордонслужби України.

"Концентрація військ, яку здійснила Росія, продовжує нести загрозу, незважаючи на заяви Росії, що вони нібито відводять сили… Але сьогодні мені хотілося б, оскільки я відвідувала незадовго перед цим Маріупольський порт, а зараз перебуваю тут, звернути увагу на ті загрози, які виникають з вини Росії на морі", - сказала Квін.

За її словами, на додаток до зосереджених на східному кордоні України військ, Росія оголосила надзвичайно обширну закриту для мореплавання зону в значній частині акваторії Чорного моря.

"У поєднанні з іншими обмеженнями це фактично блокує доступ до Азовського моря для дуже багатьох кораблів. Обмежуючи морську діяльність в українських водах, Росія знову атакує суверенітет і територіальну цілісність України, але у цьому випадку на морі", - підкреслила вона.

За її словами, Сполучені Штати твердо стоять на захисті суверенітету і територіальної цілісності України.

"Суверенітет України над її територіальними водами і можливість доступу до її портів в Азовському морі є надзвичайно важливим для економіки України та її національної безпеки", - підкреслила Квін.

"Такі дії Росії підштовхнули США до того, щоб у консультації з міжнародною об’єднаною комісією спрямувати фінансову допомогу на розвиток морської служби охорони України, щоб підвищити її спроможності у захисті територіальних вод України", - додала глава посольства США.

Відвідуючи базу Морської охорони Держприкордонслужби України, що будується в рамках проєкту програми експортного контролю та безпеки кордонів посольства США, Квін сказала, що цей конкретний проєкт є лише однією частиною більшого проєкту на суму 4,5 млн доларів на будівництво подібних пунктів в Бердянську і Маріуполі.

Крім того, за її словами, зараз починається ще один проєкт вартістю 12 млн долларів із створення центру швидкого реагування для морської служби охорони в Одесі.