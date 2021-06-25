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Россия продолжает нести угрозу для Украины на море - глава посольства США

Пятница, 25 июня 2021, 20:51
Россия продолжает нести угрозу для Украины на море - глава посольства США

Россия продолжает нести угрозу для Украины на море, поэтому США решили направить финансовую помощь на развитие морской службы охраны Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в пятницу в Бердянске заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, открывая новый объект для Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

"Концентрация войск, которую осуществила Россия, продолжает нести угрозу, несмотря на заявления России, что они якобы отводят силы ... Но сегодня мне хотелось бы, поскольку я посещала незадолго перед этим Мариупольский порт, а сейчас нахожусь здесь, обратить внимание на те угрозы, которые возникают по вине России на море", - сказала Квин.

По ее словам, в дополнение к сосредоточенных на восточной границе Украины войск, Россия объявила чрезвычайно обширную закрытую для мореплавания зону в значительной части акватории Черного моря.

"В сочетании с другими ограничениями это фактически блокирует доступ к Азовскому морю для очень многих кораблей. Ограничивая морскую деятельность в украинских водах, Россия снова атакует суверенитет и территориальную целостность Украины, но в этом случае на море", - подчеркнула она.

По ее словам, Соединенные Штаты твердо стоят на защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Суверенитет Украины над ее территориальными водами и возможность доступа к ее портам в Азовском море является чрезвычайно важным для экономики Украины и ее национальной безопасности", - подчеркнула Квин.

"Такие действия России подтолкнули США к тому, чтобы в консультации с международной объединенной комиссией направить финансовую помощь на развитие морской службы охраны Украины, чтобы повысить ее способности в защите территориальных вод Украины", - добавила глава посольства США.

Посещая базу Морской охраны Госпогранслужбы Украины, строящуюся в рамках проекта программы экспортного контроля и безопасности границ посольства США, Квин сказала, что этот конкретный проект является лишь одной частью большего проекта на сумму 4,5 млн долларов на строительство подобных пунктов в Бердянске и Мариуполе.

Кроме того, по ее словам, сейчас начинается еще один проект стоимостью 12 млн долларов по созданию центра быстрого реагирования для морской службы охраны в Одессе.

Темы: СШАРосcияоккупация
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