Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Россия продолжает нести угрозу для Украины на море - глава посольства США

Пятница, 25 июня 2021, 20:51

Россия продолжает нести угрозу для Украины на море, поэтому США решили направить финансовую помощь на развитие морской службы охраны Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в пятницу в Бердянске заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, открывая новый объект для Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

"Концентрация войск, которую осуществила Россия, продолжает нести угрозу, несмотря на заявления России, что они якобы отводят силы ... Но сегодня мне хотелось бы, поскольку я посещала незадолго перед этим Мариупольский порт, а сейчас нахожусь здесь, обратить внимание на те угрозы, которые возникают по вине России на море", - сказала Квин.

По ее словам, в дополнение к сосредоточенных на восточной границе Украины войск, Россия объявила чрезвычайно обширную закрытую для мореплавания зону в значительной части акватории Черного моря.

"В сочетании с другими ограничениями это фактически блокирует доступ к Азовскому морю для очень многих кораблей. Ограничивая морскую деятельность в украинских водах, Россия снова атакует суверенитет и территориальную целостность Украины, но в этом случае на море", - подчеркнула она.

По ее словам, Соединенные Штаты твердо стоят на защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Суверенитет Украины над ее территориальными водами и возможность доступа к ее портам в Азовском море является чрезвычайно важным для экономики Украины и ее национальной безопасности", - подчеркнула Квин.

"Такие действия России подтолкнули США к тому, чтобы в консультации с международной объединенной комиссией направить финансовую помощь на развитие морской службы охраны Украины, чтобы повысить ее способности в защите территориальных вод Украины", - добавила глава посольства США.

Посещая базу Морской охраны Госпогранслужбы Украины, строящуюся в рамках проекта программы экспортного контроля и безопасности границ посольства США, Квин сказала, что этот конкретный проект является лишь одной частью большего проекта на сумму 4,5 млн долларов на строительство подобных пунктов в Бердянске и Мариуполе.

Кроме того, по ее словам, сейчас начинается еще один проект стоимостью 12 млн долларов по созданию центра быстрого реагирования для морской службы охраны в Одессе.

Темы: СШАРосcияоккупация


powered by lun.ua
Главное сегодня

На Донбассе от осколочного ранения погиб украинский военный

Китай угрожал Украине отозвать полмиллиона доз ковид-вакцины – СМИ

Разведка США обнародовала отчет о НЛО

"Не думаю, что наличие ПДЧ остановило бы руссиян" – посол Германии на претензии Данилова

Убийство Флойда: экс-полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы

фото, видеоВ Германии мужчина с ножом напал на прохожих: трое убитых

Все новости...
США
Обвал дома в Майами: число погибших увеличилось до 3
Россиянам не советуют ехать в США из-за "высокой опасности"
Суд временно отстранил Джулиани от адвокатской деятельности
Последние новости
08:34
Коронавирус: уменьшилось количество новых больных и смертей
08:00
Главные новости пятницы и ночи: ЕС против саммита с Путиным, разрешение на въезд в Германию
07:56
На Донбассе от осколочного ранения погиб украинский военный
07:08
Во Франции во время футбольного матча возникла стрельба, погиб человек
06:40
Россия бьет рекорды по смертности от коронавируса
06:10
Китай угрожал Украине отозвать полмиллиона доз ковид-вакцины – СМИ
05:43
Разведка США обнародовала отчет о НЛО
04:45
Байден назначил специального посланника по вопросам соблюдения прав ЛГБТ
03:45
Канада заявляет, что штамм Delta может вызвать новую вспышку covid
02:56
Через коронавирус Германия внесла в список "опасных зон" Россию и Португалию
Все новости...