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Військові Бундесверу поранені в результаті нападу на патруль ООН в Малі

П'ятниця, 25 червня 2021, 22:58

У Малі у п'ятницю, 25 червня, внаслідок вибуху бомби, закладеної в автомобіль, постраждали військові Бундесверу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Внаслідок нападу постраждали 15 німецьких військових, 12 із них тяжко поранені, пише агентство AFP. Водночас агенція dpa повідомляє про 12 поранених.  

Як повідомляється, патруль миротворчої місії ООН Minusma перебував у 155 кілометрах на північ від бази Camp Castor у Гао, де дислокується більша частина контингенту Бундесверу в складі місії. 

За даними агенцій, бомба вибухнула на шляху патруля. 

У Малі з 2013 року діє багатопрофільна комплексна місія ООН Minusma для стабілізації ситуації в країні. У місії беруть участь представники 60 країн. Мета місії - підтримувати політичні процеси та дбати про безпеку.

Політична ситуація в Малі нестабільна після спроби путчу й перевороту 2012 року, коли збройні угруповання захопили території на півночі країни. Ісламістські бойовики регулярно здійснюють напади, зокрема й на миротворчі сили ООН. 

Теми: ООННімеччинаМалінапад


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