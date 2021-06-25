Военные Бундесвера ранены в результате нападения на патруль ООН в Мали

В Мали в пятницу, 25 июня, в результате взрыва бомбы, заложенной в автомобиль, пострадали военные Бундесвера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В результате нападения пострадали 15 немцев, 12 из них тяжело ранены, пишет агентство AFP. В то же время агентство dpa сообщает о 12 раненых.

Как сообщается, патруль миротворческой миссии ООН Minusma находился в 155 километрах к северу от базы Camp Castor в Гао, где дислоцируется большая часть контингента Бундесвера в составе миссии.

По данным агентств, бомба взорвалась на пути патруля.

В Мали с 2013 года действует многопрофильная комплексная миссия ООН Minusma для стабилизации ситуации в стране. В миссии принимают участие представители 60 стран. Цель миссии - поддерживать политические процессы и обеспечить безопасность.

Политическая ситуация в Мали нестабильная после попытки путча и переворота 2012 года, когда вооруженные группировки захватили территории на севере страны. Исламистские боевики регулярно совершают нападения, в том числе на миротворческие силы ООН.