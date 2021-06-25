Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Военные Бундесвера ранены в результате нападения на патруль ООН в Мали

Пятница, 25 июня 2021, 22:58
Военные Бундесвера ранены в результате нападения на патруль ООН в Мали

В Мали в пятницу, 25 июня, в результате взрыва бомбы, заложенной в автомобиль, пострадали военные Бундесвера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В результате нападения пострадали 15 немцев, 12 из них тяжело ранены, пишет агентство AFP. В то же время агентство dpa сообщает о 12 раненых.

Как сообщается, патруль миротворческой миссии ООН Minusma находился в 155 километрах к северу от базы Camp Castor в Гао, где дислоцируется большая часть контингента Бундесвера в составе миссии.

По данным агентств, бомба взорвалась на пути патруля.

В Мали с 2013 года действует многопрофильная комплексная миссия ООН Minusma для стабилизации ситуации в стране. В миссии принимают участие представители 60 стран. Цель миссии - поддерживать политические процессы и обеспечить безопасность.

Политическая ситуация в Мали нестабильная после попытки путча и переворота 2012 года, когда вооруженные группировки захватили территории на севере страны. Исламистские боевики регулярно совершают нападения, в том числе на миротворческие силы ООН.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООНГерманияМалинападение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
ООН
Совбез ООН снова собрался по требованию России из-за поставок оружия Украине
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства подают иск против Ирана в суд ООН
Блинкен обсудил с генсеком ООН будущее "зерновой сделки" на фоне угроз РФ выйти из нее
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: