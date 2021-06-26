Град, грози та шквальний вітер очікується у більшості областях

26 червня у західних, північних та південних областях можливий град, грози, шквальний вітер та зливи.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: Водночас, 26 червня у у північних, східних, Тернопільській, Вінницькій та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди на 26 червня

У неділю грози прогнозують також у західних, північних та південних областях. Окрім того, сильні зливи очікуються 27 червня у північних, центральних та південних областях.

Прогноз погоди на 27 червня

На цих територіях оголошений І рівень небезпечності – жовтий.