Град, грози та шквальний вітер очікується у більшості областях
Субота, 26 червня 2021, 12:01
26 червня у західних, північних та південних областях можливий град, грози, шквальний вітер та зливи.
Джерело: Укргідрометцентр
Деталі: Водночас, 26 червня у у північних, східних, Тернопільській, Вінницькій та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У неділю грози прогнозують також у західних, північних та південних областях. Окрім того, сильні зливи очікуються 27 червня у північних, центральних та південних областях.
На цих територіях оголошений І рівень небезпечності – жовтий.
Українська правда