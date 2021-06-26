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Град, грози та шквальний вітер очікується у більшості областях

Субота, 26 червня 2021, 12:01
Град, грози та шквальний вітер очікується у більшості областях

26 червня у західних, північних та південних областях можливий град, грози, шквальний вітер та зливи. 

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: Водночас, 26 червня у у північних, східних, Тернопільській, Вінницькій та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди на 26 червня
Прогноз погоди на 26 червня

У неділю грози прогнозують також у західних, північних та південних областях. Окрім того, сильні зливи очікуються 27 червня у  північних, центральних та південних областях. 

Прогноз погоди на 27 червня
Прогноз погоди на 27 червня

На цих територіях оголошений І рівень небезпечності – жовтий. 

Українська правда

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Теми: погода
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