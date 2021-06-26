Град, грозы и шквальный ветер ожидается в большинстве областей
Суббота, 26 июня 2021, 12:01
26 июня в западных, северных и южных областях возможен град, грозы, шквальный ветер и ливни.
Источник: Укргидрометцентр
Детали: В то же время, 26 июня в в северных, восточных, Тернопольской, Винницкой и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В воскресенье грозы прогнозируют также в западных, северных и южных областях. Кроме того, сильные ливни ожидаются 27 июня в северных, центральных и южных областях.
На этих территориях объявлен І уровень опасности – желтый.
Украинская правда