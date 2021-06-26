Град, грозы и шквальный ветер ожидается в большинстве областей

26 июня в западных, северных и южных областях возможен град, грозы, шквальный ветер и ливни.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В то же время, 26 июня в в северных, восточных, Тернопольской, Винницкой и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды на 26 июня

В воскресенье грозы прогнозируют также в западных, северных и южных областях. Кроме того, сильные ливни ожидаются 27 июня в северных, центральных и южных областях.

Прогноз погоды на 27 июня

На этих территориях объявлен І уровень опасности – желтый.