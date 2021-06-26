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Посол пояснила, чому Німеччина відмовляє Україні в озброєнні

Субота, 26 червня 2021, 12:26
Посол пояснила, чому Німеччина відмовляє Україні в озброєнні
Фото: investigator.org.ua

У Німеччині більшість дуже обережно ставиться до питання надання зброї Східній Європі через історичне тло і виховання з ідеєю, що "німецької зброї тут ніколи не буде".

Як повідомляє "Європейська правда", про це у інтерв’ю ZN.UA розповіла посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен. 

Відповідаючи на питання, чому Німеччина, один із найбільших світових експортерів зброї, відмовляє Україні в постачанні озброєння, посол сказала, що "для Німеччини історично Східна Європа — особлива частина світу, ми всі були виховані з ідеєю, що німецьких солдатів, німецької зброї тут ніколи не буде".

"Ця ідея ніби в ДНК німців. І є дуже мало моїх співвітчизників, котрі, як я, бачили війну тут зараз. Я теж була так вихована", - сказала Фельдгузен.

"Вчора (22 червня - Ред.) була символічна дата — 80-річчя нападу Німеччини на Радянський Союз. Для нас усе це дуже складно. І треба знайти і в Бундестазі, і в уряді більшість, аби змінити думку щодо зброї для цього регіону. Це справді складно", - додала вона.

Реагуючи на коментар, що Німеччина продає багато зброї Єгипту та іншим країнам Близькосхідного регіону, які беруть участь у конфлікті у Ємені, Фельдгузен сказала, що "це не Східна Європа".

"Я говорю про історію, а вона ще дуже присутня в Німеччині в наших дискусіях, і ви ж бачите зараз ці суперечки щодо політики пам’яті. І ми дуже обережні в цих питаннях", - сказала вона,

Водночас посол визнала, що "часи і уряди змінюються" і "можливо, щось зміниться і в цьому питанні".

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський хоче, щоб Німеччина підтримала Україну поставками зброї.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас дав зрозуміти, що його країна не постачатиме зброю Україні, щоб Росія не відмовлялася від участі у Нормандському форматі.

Співголова німецьких "Зелених" Роберт Габек розкритикував німецький уряд за небажання постачати озброєнні Україні.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччина
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