Посол объяснила, почему Германия отказывает Украине в вооружении

В Германии большинство очень осторожно относится к вопросу предоставления оружия Восточной Европе из-за исторического фона и воспитания с идеей, что "немецкого оружия здесь никогда не будет".

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью ZN.UA рассказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Отвечая на вопрос, почему Германия, один из крупнейших мировых экспортеров оружия, отказывает Украине в поставках вооружения, посол сказала, что "для Германии исторически Восточная Европа - особая часть мира, мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет ".

"Эта идея будто в ДНК немцев. И очень мало моих соотечественников, которые, как я, видели войну здесь сейчас. Я тоже была так воспитана", - сказала Фельдгузен.

"Вчера (22 июня - ред.) была символическая дата - 80-летие нападения Германии на Советский Союз. Для нас все это очень сложно. И надо найти и в Бундестаге, и в правительстве большинство, чтобы изменить мнение об оружии для этого региона. это действительно сложно ", - добавила она.

Реагируя на комментарий, что Германия продает много оружия Египту и другим странам Ближневосточного региона, участвующих в конфликте в Йемене, Фельдгузен сказала, что "это не Восточная Европа".

"Я говорю об истории, а она еще очень присутствует в Германии в наших дискуссиях, и вы же видите сейчас эти споры о политике памяти. И мы очень осторожны в этих вопросах", - сказала она,

В то же время посол признала, что "времена и правительства меняются" и "возможно, что-то изменится и в этом вопросе".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Германия поддержала Украину поставками оружия.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас дал понять, что его страна не будет поставлять оружие Украине, чтобы Россия не отказывалась от участия в нормандской формате.

Сопредседатель немецких "Зеленых" Роберт Габек раскритиковал немецкое правительство за нежелание поставлять вооружении Украины.