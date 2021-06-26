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В Microsoft заявили про хакерську атаку росіян

Субота, 26 червня 2021, 14:00

Центр аналітики та загроз Microsoft повідомив про нову хакерську атаку, ймовірно, російського угруповання NOBELIUM.

Джерело: Центру аналітики загроз Microsoft

Деталі: У розслідуванні Центру йдеться, що метою хакерів були IT-компанії, урядові організації, неурядові організації та аналітичні центри. Більшість атак були спрямовані на установи в США (45%). Проте також були атаки проти користувачів з Великої Британії (10%), Канади та Німеччини. Загалом було обрано 36 країн.

Проте, як кажуть в Центрі аналітики, більшість атак не досягли своєї мети. 

Користувачам вкотре радять застосувати всі можливі засоби захисту своїх акаунтів, щоб не стати жертвою хакерів. 

Під час розслідування в компанії також виявили шкідливе програмне забезпечення, яке було встановлено на одному із пристроїв служби підтримки клієнтів Microsoft.

Українська правда
Теми: хакери


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