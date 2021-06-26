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В Microsoft заявили о хакерской атаке россиян

Суббота, 26 июня 2021, 14:00

Центр аналитики и угроз Microsoft сообщил о новой хакерской атаке, вероятно, российской группировки NOBELIUM.

Источник: Центр аналитики угроз Microsoft

Детали: В расследовании Центра говорится, что целью хакеров были IT-компании, правительственные организации, неправительственные организации и аналитические центры. Большинство атак были направлены на учреждения в США (45%). Однако также были атаки против пользователей из Великобритании (10%), Канады и Германии. Всего было выбрано 36 стран.

Однако, как говорят в Центре аналитики, большинство атак не достигли своей цели.

Пользователям в который раз советуют применить все возможные средства защиты своих аккаунтов, чтобы не стать жертвой хакеров.

В ходе расследования в компании также обнаружили вредоносное программное обеспечение, которое было установлено на одном из устройств поддержки клиентов Microsoft.

Украинская правда
Темы: хакеры


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