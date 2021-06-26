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У Чехії достроково почав діяти новий раунд послаблень карантину

Субота, 26 червня 2021, 14:22

У Чехії з 26 червня почала діяти ціла низка послаблень коронавірусних обмежень. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

З суботи підвищилась максимально дозволена кількість відвідувачів магазинів роздрібної торгівлі, підприємств сфери послуг і музеїв - одна людина на 10 метрів квадратних, а не на 15, як було раніше.

Перукарні, косметичні та масажні салони більше не повинні приймати клієнтів по одному і вести їх списки. 

Басейни і спа-центри можуть бути заповнені на 75%, а не на 50%.

На культурних та інших масових заходах на відкритому повітрі можуть бути присутніми до 5000 людей, у внутрішніх приміщеннях - до 2000, при наповненості на 75%. 

У клуби і ресторани повертається жива музика, проте танці залишаються під забороною. 

В кінотеатрах знову дозволено споживати їжу і напої.

Дозволяється відвідування фортець і замків у складі туристичних груп при наявності негативно тесту на коронавірус або підтвердження про щеплення від Сovid-19.

Спершу пом'якшення карантину планувалося ввести з 1 липня, однак у зв'язку з тим, що літні дитячі табори починають роботу вже зараз, уряд вирішив перенести термін на більш ранній.

За словами міністра охорони здоров'я Адама Войтеха, режим обмежень, встановлений з 26 червня, може зберігатися протягом тривалого часу, а в разі погіршення ситуації може бути посилений в окремих регіонах країни.

Українська правда
Теми: Чехіякарантин


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