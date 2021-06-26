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В Чехии досрочно начал действовать новый раунд послаблений карантина

Суббота, 26 июня 2021, 14:22

В Чехии с 26 июня начал действовать целый ряд послаблений коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

С субботы повысилось максимально разрешенное количество посетителей магазинов розничной торговли, предприятий сферы услуг и музеев - один человек на 10 квадратных метров, а не 15, как было раньше.

Парикмахерские, косметические и массажные салоны больше не должны принимать клиентов по одному и вести их списки.

Бассейны и спа-центры могут быть заполнены на 75%, а не на 50%.

На культурных и других массовых мероприятиях на открытом воздухе могут присутствовать до 5000 человек, во внутренних помещениях - до 2000, при наполненности на 75%.

В клубы и рестораны возвращается живая музыка, но танцы остаются под запретом.

В кинотеатрах снова разрешено принимать пищу и напитки.

Разрешается посещение крепостей и замков в составе туристических групп при наличии негативного теста на коронавирус или подтверждения о прививках от Сovid-19.

Сначала смягчения карантина планировалось ввести с 1 июля, однако в связи с тем, что летние детские лагеря начинают работу уже сейчас, правительство решило перенести срок на более ранний.

По словам министра здравоохранения Адама Войтеха, режим ограничений, установленный с 26 июня, может сохраняться в течение длительного времени, а в случае ухудшения ситуации может быть усилен в отдельных регионах страны.

Темы: Чехиякарантин
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