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Telegram добавил новые функции

Суббота, 26 июня 2021, 15:04
Telegram добавил новые функции

В приложении Telegram появилась возможность включать камеру и демонстрировать экран голевых чатах групп.

Источник: Telegram

Детали: Новая опция доступна на любых устройствах: телефонах, планшетах, ноутбуках и компьютерах. Как говорят в приложении, теперь с его помощью можно будет проводить дистанционное обучение, деловые встречи или просто собираться компанией. Во время видеочата можно прикрепить видео одного из собеседников и оно может остаться на экране даже тогда, когда говорит другой. 

В то же время, начать голосовой чат в группе может любой ее администратор. Количество присутствующих в головых чатах не ограничено. Однако функцией видеовызова могут воспользоваться только первые 30 человек. Вскоре лимит планируют увеличить.

Кроме того, среди других нововведений появились анимированные фоны и новая анимация сообщений. Для появления новых опций нужно загрузить обновления.

Украинская правда

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