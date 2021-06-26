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Киян попередили про грозу

Субота, 26 червня 2021, 15:49
Киян попередили про грозу

Київська влада інформує мешканців про ймовірне погіршення погоди та просить інформувати про падіння дерев, травмування людей. 

Джерело: КМДА

Деталі: У КМДА повідомили, що в місті очікується І рівень небезпечності, жовтий. 

Там нагадали, що вчорашня негода у Львові мала серйозні наслідки: понад 180 повалених дерев, близько 20 пошкоджених автівок, зафіксовано понад 30 пошкоджень дахів та покрівель.

Фахівці Департаменту муніципальної безпеки КМДА закликають при падінні дерев чи гілок, травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Зазначається, що під час інтенсивних дощів – на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка КК "Київавтодор".

Українська правда

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Теми: погодаКиїв
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