Киевлян предупредили о грозе

Киевская власть информирует жителей о возможном ухудшении погоды и просит информировать о падении деревьев, травмирования людей.

Источник: КГГА

Детали: В КГГА сообщили, что в городе ожидается І уровень опасности, желтый.

Там напомнили, что вчерашняя непогода во Львове имела серьезные последствия: более 180 поваленных деревьев, около 20 поврежденных автомобилей, зафиксировано более 30 повреждений крыш и кровель.

Специалисты Департамента муниципальной безопасности КГГА призывают при падении деревьев или веток, травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Отмечается, что во время интенсивных дождей - на местах возможных подтоплений дежурить дополнительная спецтехника КК "Киевавтодор".