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У Британії випустили пам’ятну монету на честь принца Філіпа

Субота, 26 червня 2021, 16:40
У Британії випустили пам’ятну монету на честь принца Філіпа

Казначейство Великої Британії представило нову монету у пам'ять про життя принца Філіпа, який помер в квітні в віці 99 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Дизайн 5-фунтовой монети був схвалений Філіпом в 2008 році. На ній зображений оригінальний портрет Філіпа, намальований художником Яном Ренком-Бродлі.

Монета призначена для колекціонування або дарування, випущена обмеженим тиражем і не буде надходити в загальний обіг.

Монета була випущена на ринок в День збройних сил Великої Британії. Філіп мав за плечима військово-морську кар'єру.

Монету можна буде придбати на веб-сайті Королівського монетного двору, а також в поштових відділеннях Великої Британії і в спеціалізованих магазинах по всьому світу.

Чоловік королеви Великої Британії принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. За інформацією королівської родини, він помер мирно у Віндзорському замку.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британія
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