В Британии выпустили памятную монету в честь принца Филиппа

Казначейство Великобритании представило новую монету в память о жизни принца Филиппа, который умер в апреле в возрасте 99 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Дизайн 5-фунтовой монеты был одобрен Филиппом в 2008 году. На ней изображен оригинальный портрет Филиппа, нарисованный художником Яном Ренком-Бродли.

Монета предназначена для коллекционирования или дарения, выпущенная ограниченным тиражом и не будет поступать в общий оборот.

Монета была выпущена на рынок в День вооруженных сил Великобритании. Филипп имел за плечами военно-морскую карьеру.

Монету можно будет приобрести на сайте Королевского монетного двора, а также в почтовых отделениях Великобритании и в специализированных магазинах по всему миру.

Супруг королевы Великобритании принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. По информации королевской семьи, он умер мирно в Виндзорском замке.