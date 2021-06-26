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День кримськотатарського прапора: Україна закликає світ посилити тиск на РФ

Субота, 26 червня 2021, 17:15
фото МЗС

МЗС України в День кримськотатарського прапора закликає міжнародну спільноту вжити додаткових заходів політико-дипломатичного тиску на РФ та захистити гуманітарне право та права людини в окупованому Криму.

Джерело: МЗС, Посольство США в Україні

Дослівно МЗС: "Закликаємо міжнародну спільноту вжити додаткових заходів політико-дипломатичного тиску на РФ та захистити гуманітарне право та права людини на тимчасово окупованому півострові".

"Україна засуджує політику держави-агресора, спрямовану на знищення кримськотатарської ідентичності, обмеження можливостей використання національної символіки, в т.ч. прапора, порушення прав на здобуття освіти рідною мовою, знищення національних культурних і релігійних пам’яток, пропагування мови ворожнечі та насаджування дискримінації за етнічними та релігійними ознаками.

У цей день вкотре нагадуємо Росії про необхідність виконання своїх зобов’язань як держави-окупанта та вимагаємо припинення репресій щодо українців та кримських татар, виконання Наказу Міжнародного Суду ООН від 19 квітня 2017 року та скасування заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу".

Деталі: У МЗС нагадали, що 26 червня відзначається День кримськотатарського прапора. Саме 26 червня 1991 року, після більш ніж 73-річної вимушеної перерви, відбулося відродження Курултаю кримськотатарського народу, вищого національного інституту корінного народу Криму.

Разом з тим, Посольство США в Україні звернулося до Росії з вимогою припинити окупацію Криму.

Дослівно Посольство США: "У День кримськотатарського прапора ми вшановуємо кримськотатарський народ. Ми закликаємо Росію поважати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями та вимагаємо припинення окупації Криму".

Українська правда
Теми: кримські татариМЗС


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