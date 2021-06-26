Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

День крымскотатарского флага: Украина призывает мир усилить давление на РФ

Суббота, 26 июня 2021, 17:15
фото МИД

МИД Украины в День крымскотатарского флага призывает международное сообщество принять дополнительные меры политико-дипломатического давления на РФ и защитить гуманитарное право и права человека в оккупированном Крыму.

Источник: МИД, Посольство США в Украине

Дословно МИД: "Призываем международное сообщество принять дополнительные меры политико-дипломатического давления на РФ и защитить гуманитарное право и права человека на временно оккупированном полуострове".

"Украина осуждает политику государства-агрессора, направленную на уничтожение крымскотатарской идентичности, ограничения возможностей использования национальной символики, в т.ч. флага, нарушения прав на получение образования на родном языке, уничтожение национальных культурных и религиозных памятников, пропаганду языка вражды и насаждение дискриминации по этническим и религиозным признакам.

В этот день в очередной раз напоминаем России о необходимости выполнения своих обязательств как государства-оккупанта и требуем прекращения репрессий в отношении украинцев и крымских татар, исполнения Приказа Международного Суда ООН от 19 апреля 2017 года и отмены запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа".

Детали: В МИД напомнили, что 26 июня отмечается День крымскотатарского флага. Именно 26 июня 1991 года, после более чем 73-летнего вынужденного перерыва, произошло возрождение Курултая крымскотатарского народа, высшего национального института коренного народа Крыма.

Вместе с тем, Посольство США в Украине обратилось к России с требованием прекратить оккупацию Крыма.

Дословно Посольство США: "В День крымскотатарского флага мы чтим крымскотатарский народ. Мы призываем Россию уважать свои обязательства по минским договоренностям и требуем прекращения оккупации Крыма".

Украинская правда
Темы: крымские татарыМИД


powered by lun.ua
Главное сегодня

Первые участники 1/4 Евро-2020: Италия с трудом прошла Австрию, Дания разнесла Уэльс

Ливень в Минске: затопленные авто, люди по грудь в воде

Выселение из Конча-Заспы: арендаторы подали 8 исков, на двух дирекция пожаловалась полиции

Китай прокомментировал обвинения в шантаже Украины вакцинами

Порошенко: Не дадим поставить вопрос о "стене" с ОРДЛО

фото, видеоПод Киевом выпал огромный град

Все новости...
крымские татары
ПАСЕ приняла решение, которым признала преследование крымских татар Россией
ПАСЕ готовится сделать решение о крымских татарах еще жестче
Крымские активисты подготовили рекомендации к законопроекту о коренных народах Украины
Последние новости
04:35
5 тысяч семей бежали из афганского Кундуза в результате несколькодневных боев
03:50
ВОЗ призывает полностью вакцинированных не пренебрегать масками — это связано с "Дельтой"
02:55
Количество погибших в обвале в Майами возросло до пяти
02:00
Министр здравоохранения Британии уволился: нарушил карантинные правила, целуясь с помощницей
01:10
В Колумбии обстреляли вертолет с президентом
00:42
Первые участники 1/4 Евро-2020: Италия с трудом прошла Австрию, Дания разнесла Уэльс
23:53
Ливень в Минске: затопленные авто, люди по грудь в воде
23:06
Выселение из Конча-Заспы: арендаторы подали 8 исков, на двух дирекция пожаловалась полиции
22:28
С июля миллиону украинцев повысят пенсии на 100 гривен – министр
21:55
Китай прокомментировал обвинения в шантаже Украины вакцинами
Все новости...