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День крымскотатарского флага: Украина призывает мир усилить давление на РФ

Суббота, 26 июня 2021, 17:15
День крымскотатарского флага: Украина призывает мир усилить давление на РФ
фото МИД

МИД Украины в День крымскотатарского флага призывает международное сообщество принять дополнительные меры политико-дипломатического давления на РФ и защитить гуманитарное право и права человека в оккупированном Крыму.

Источник: МИД, Посольство США в Украине

Дословно МИД: "Призываем международное сообщество принять дополнительные меры политико-дипломатического давления на РФ и защитить гуманитарное право и права человека на временно оккупированном полуострове".

"Украина осуждает политику государства-агрессора, направленную на уничтожение крымскотатарской идентичности, ограничения возможностей использования национальной символики, в т.ч. флага, нарушения прав на получение образования на родном языке, уничтожение национальных культурных и религиозных памятников, пропаганду языка вражды и насаждение дискриминации по этническим и религиозным признакам.

В этот день в очередной раз напоминаем России о необходимости выполнения своих обязательств как государства-оккупанта и требуем прекращения репрессий в отношении украинцев и крымских татар, исполнения Приказа Международного Суда ООН от 19 апреля 2017 года и отмены запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа".

Детали: В МИД напомнили, что 26 июня отмечается День крымскотатарского флага. Именно 26 июня 1991 года, после более чем 73-летнего вынужденного перерыва, произошло возрождение Курултая крымскотатарского народа, высшего национального института коренного народа Крыма.

Вместе с тем, Посольство США в Украине обратилось к России с требованием прекратить оккупацию Крыма.

Дословно Посольство США: "В День крымскотатарского флага мы чтим крымскотатарский народ. Мы призываем Россию уважать свои обязательства по минским договоренностям и требуем прекращения оккупации Крыма".

Украинская правда

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Темы: крымские татарыМИД
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