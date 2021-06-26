Британський есмінець, що розгнівав Росію, пришвартувався в Батумі

Британський есмінець Defender, який розсердив Росію своїм проходженням біля українського Криму, в суботу пришвартувався в грузинському чорноморському порту Батумі.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Командувач Defender Вінс Оуен заявив, що британські військово-морські сили віддані "забезпеченню безпеки в регіоні і надзвичайному стримуванню тих, хто прагне підірвати глобальну безпеку".

Раніше судно відвідало Стамбул в Туреччині і Одесу в Україні.

Оуен зазначив, що Велика Британія і її союзники та партнери, такі як Грузія, віддані справі забезпечення "регіональної безпеки, стабільності і процвітання в Чорному морі".

Нагадаємо, 23 червня Міноборони Росії заявило, що HMS Defender увійшов, за їхнім твердженням, в "російські територіальні води" поблизу Криму, і російський патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли, а реактивний літак скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії, втім, заперечило, що було відкрито попереджувальний вогонь.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що есмінець HMS Defender проходив через українські територіальні води, нагадавши про невизнання Британією незаконної анексії Криму.

Пізніше було опубліковане відео з борту есмінця, на якому видно, як його переслідують кораблі та літаки РФ.

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