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Британский эсминец, который разгневал Россию, пришвартовался в Батуми

Суббота, 26 июня 2021, 18:05

Британский эсминец Defender, который рассердил Россию своим прохождением возле украинского Крыма, в субботу пришвартовался в грузинском черноморском порту Батуми.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Командующий Defender Винс Оуэн заявил, что британские военно-морские силы отданы "обеспечению безопасности в регионе и чрезвычайному сдерживанию тех, кто стремится подорвать глобальную безопасность".

Ранее судно посетило Стамбул в Турции и Одессу в Украине.

Оуэн отметил, что Великобритания и ее союзники и партнеры, такие как Грузия, преданные делу обеспечения "региональной безопасности, стабильности и процветания в Черном море".

Напомним, 23 июня Минобороны России заявило, что HMS Defender вошел, по их утверждению, в "российские территориальные воды" вблизи Крыма, и российский патрульный корабль совершил предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании, впрочем, отрицает, что был открыт предупредительный огонь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эсминец HMS Defender проходил через украинские территориальные воды, напомнив о непризнании Британией незаконной аннексии Крыма.

Позже было опубликовано видео с борта эсминца, на котором видно, как его преследуют корабли и самолеты РФ.

Читайте подробнее: Россия идет на обострение: какие последствия будет иметь конфликт с британским эсминцем

Темы: Великобритания
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