Центром Києва йде хода на честь Дня кримськотатарського прапора

У Києві вулицею Хрещатик декілька сотень людей влаштували ходу на честь Дня кримськотатарського прапора.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Учасники акції несуть вулицею великий кримськотатарський прапор. У ході бере участь голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. На чолі колони учасники тримають український прапор разом із кримськотатарським.

Люди скандують: "Крим - це Україна!".

Паралельно з ходою відбувається автопробіг. Декілька десятків автомобілів з кримськотатарськими прапорами сигналять на підтримку учасників ходи.

Акція має завершитися на Майдані Незалежності.

Перед цим у суботу перед будівлею МЗС підняли кримськотатарський прапор.

26 червня в Україні відзначається День кримськотатарського прапора.