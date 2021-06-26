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Центром Києва йде хода на честь Дня кримськотатарського прапора

Субота, 26 червня 2021, 18:17
Центром Києва йде хода на честь Дня кримськотатарського прапора

У Києві вулицею Хрещатик декілька сотень людей влаштували ходу на честь Дня кримськотатарського прапора.

Джерело: Укрінформ

 

Деталі: Учасники акції несуть вулицею великий кримськотатарський прапор. У ході бере участь голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. На чолі колони учасники тримають український прапор разом із кримськотатарським.

Люди скандують: "Крим - це Україна!".

Паралельно з ходою відбувається автопробіг. Декілька десятків автомобілів з кримськотатарськими прапорами сигналять на підтримку учасників ходи.

 

Акція має завершитися на Майдані Незалежності.

Перед цим у суботу перед будівлею МЗС підняли кримськотатарський прапор.

26 червня в Україні відзначається День кримськотатарського прапора.

"Українська правда" у Threads

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