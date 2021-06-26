Центром Києва йде хода на честь Дня кримськотатарського прапора
Субота, 26 червня 2021, 18:17
У Києві вулицею Хрещатик декілька сотень людей влаштували ходу на честь Дня кримськотатарського прапора.
Джерело: Укрінформ
Деталі: Учасники акції несуть вулицею великий кримськотатарський прапор. У ході бере участь голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. На чолі колони учасники тримають український прапор разом із кримськотатарським.
Люди скандують: "Крим - це Україна!".
Паралельно з ходою відбувається автопробіг. Декілька десятків автомобілів з кримськотатарськими прапорами сигналять на підтримку учасників ходи.
Акція має завершитися на Майдані Незалежності.
Перед цим у суботу перед будівлею МЗС підняли кримськотатарський прапор.
26 червня в Україні відзначається День кримськотатарського прапора.