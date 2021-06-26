В центре Киева идет шествие в честь Дня крымскотатарского флага

В Киеве по улице Крещатик несколько сотен человек устроили шествие в честь Дня крымскотатарского флага.

Источник: Укринформ

Детали: Участники акции несут большой крымскотатарский флаг. В шествии принимает участие председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Во главе колонны участники держат украинский флаг вместе с крымскотатарским.

Люди скандируют: "Крым – это Украина!".

Параллельно с шествием проходит автопробег. Несколько десятков автомобилей с крымскотатарскими флагами сигналят в поддержку участников шествия.

Акция должна завершиться на Майдане Независимости.

Перед этим в субботу перед зданием МИД подняли крымскотатарский флаг.

26 июня в Украине отмечается День крымскотатарского флага.