Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В центре Киева идет шествие в честь Дня крымскотатарского флага

Суббота, 26 июня 2021, 18:17
В центре Киева идет шествие в честь Дня крымскотатарского флага

В Киеве по улице Крещатик несколько сотен человек устроили шествие в честь Дня крымскотатарского флага.

Источник: Укринформ

 

Детали: Участники акции несут большой крымскотатарский флаг. В шествии принимает участие председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Во главе колонны участники держат украинский флаг вместе с крымскотатарским.

Люди скандируют: "Крым – это Украина!".

Параллельно с шествием проходит автопробег. Несколько десятков автомобилей с крымскотатарскими флагами сигналят в поддержку участников шествия.

 

Акция должна завершиться на Майдане Независимости.

Перед этим в субботу перед зданием МИД подняли крымскотатарский флаг.

26 июня в Украине отмечается День крымскотатарского флага.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: