В центре Киева идет шествие в честь Дня крымскотатарского флага
Суббота, 26 июня 2021, 18:17
В Киеве по улице Крещатик несколько сотен человек устроили шествие в честь Дня крымскотатарского флага.
Источник: Укринформ
Детали: Участники акции несут большой крымскотатарский флаг. В шествии принимает участие председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Во главе колонны участники держат украинский флаг вместе с крымскотатарским.
Люди скандируют: "Крым – это Украина!".
Параллельно с шествием проходит автопробег. Несколько десятков автомобилей с крымскотатарскими флагами сигналят в поддержку участников шествия.
Акция должна завершиться на Майдане Независимости.
Перед этим в субботу перед зданием МИД подняли крымскотатарский флаг.
26 июня в Украине отмечается День крымскотатарского флага.