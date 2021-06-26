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В центре Киева идет шествие в честь Дня крымскотатарского флага

Суббота, 26 июня 2021, 18:17

В Киеве по улице Крещатик несколько сотен человек устроили шествие в честь Дня крымскотатарского флага.

Источник: Укринформ

 

Детали: Участники акции несут большой крымскотатарский флаг. В шествии принимает участие председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Во главе колонны участники держат украинский флаг вместе с крымскотатарским.

Люди скандируют: "Крым – это Украина!".

Параллельно с шествием проходит автопробег. Несколько десятков автомобилей с крымскотатарскими флагами сигналят в поддержку участников шествия.

 

Акция должна завершиться на Майдане Независимости.

Перед этим в субботу перед зданием МИД подняли крымскотатарский флаг.

26 июня в Украине отмечается День крымскотатарского флага.



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