Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Києвом випав величезний град

Субота, 26 червня 2021, 19:09
Під Києвом випав величезний град
Татьяна Каменская/Facebook

У Київській області випав град розміром з куряче яйце.

Джерело: dtp.kiev.ua, соцмережі

Деталі: Сайт опублікував відео з градом, зняте в селі Бобриця Бучанського району, яке знаходиться в приблизно 10 км від Києва.

Відзначається, що град досягає 5 см в діаметрі.

Користувачі соцмереж також повідомляють про величезний граді у Білогородці – вона знаходиться на тому ж напрямку, ближче до Києва.

Також повідомляється про великий град у Фастові та Боярці. 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Київська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Київська область
Під Києвом дівчину виштовхали з кафе за зауваження щодо музики Лепса, втрутилася поліція
На Київщині знайшли рештки 8 британських винищувачів часів Другої світової війни
Київщина: уламки російських БПЛА пошкодили будинки, є поранений
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: