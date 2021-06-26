Під Києвом випав величезний град

У Київській області випав град розміром з куряче яйце.

Джерело: dtp.kiev.ua, соцмережі

Деталі: Сайт опублікував відео з градом, зняте в селі Бобриця Бучанського району, яке знаходиться в приблизно 10 км від Києва.

Відзначається, що град досягає 5 см в діаметрі.

Користувачі соцмереж також повідомляють про величезний граді у Білогородці – вона знаходиться на тому ж напрямку, ближче до Києва.

Також повідомляється про великий град у Фастові та Боярці.