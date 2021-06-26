Під Києвом випав величезний град
Субота, 26 червня 2021, 19:09
У Київській області випав град розміром з куряче яйце.
Джерело: dtp.kiev.ua, соцмережі
Деталі: Сайт опублікував відео з градом, зняте в селі Бобриця Бучанського району, яке знаходиться в приблизно 10 км від Києва.
Відзначається, що град досягає 5 см в діаметрі.
Користувачі соцмереж також повідомляють про величезний граді у Білогородці – вона знаходиться на тому ж напрямку, ближче до Києва.
Також повідомляється про великий град у Фастові та Боярці.
Дружина прислала,в Боярці град https://t.co/1gpb3aY7Nu pic.twitter.com/VyQac7v0IW— Сергій Васильківський (@huntakit7) June 26, 2021
Українська правда