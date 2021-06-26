Под Киевом выпал огромный град
Суббота, 26 июня 2021, 19:09
В Киевской области выпал град размером с куриное яйцо.
Источник: dtp.kiev.ua, соцсети
Детали: Сайт опубликовал видео с градом, снятое в селе Бобрица Бучанского района, которое находится в приблизительно 10 км от Киева.
Отмечается, что град достигает 5 см в диаметре.
Пользователи соцсетей также сообщают об огромном граде в Белогородке – она находится на том же направлении, ближе к Киеву.
Также сообщается о большом граде в Фастове и Боярке.
Дружина прислала,в Боярці град https://t.co/1gpb3aY7Nu pic.twitter.com/VyQac7v0IW— Сергій Васильківський (@huntakit7) June 26, 2021
Украинская правда