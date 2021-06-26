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Под Киевом выпал огромный град

Суббота, 26 июня 2021, 19:09
Под Киевом выпал огромный град
Татьяна Каменская/Facebook

В Киевской области выпал град размером с куриное яйцо.

Источник: dtp.kiev.ua, соцсети

Детали: Сайт опубликовал видео с градом, снятое в селе Бобрица Бучанского района, которое находится в приблизительно 10 км от Киева.

Отмечается, что град достигает 5 см в диаметре.

Пользователи соцсетей также сообщают об огромном граде в Белогородке – она находится на том же направлении, ближе к Киеву.

Также сообщается о большом граде в Фастове и Боярке. 

Украинская правда

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Темы: Киевская область
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