Под Киевом выпал огромный град

В Киевской области выпал град размером с куриное яйцо.

Источник: dtp.kiev.ua, соцсети

Детали: Сайт опубликовал видео с градом, снятое в селе Бобрица Бучанского района, которое находится в приблизительно 10 км от Киева.

Отмечается, что град достигает 5 см в диаметре.

Пользователи соцсетей также сообщают об огромном граде в Белогородке – она находится на том же направлении, ближе к Киеву.

Также сообщается о большом граде в Фастове и Боярке.