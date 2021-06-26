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На території Лісового кладовища проходять обшуки – КМДА

Субота, 26 червня 2021, 20:53
wikipedia

У приміщеннях комунальних ритуальних служб та території Лісового кладовища проходять обшуки правоохоронців.

Джерело: КМДА

Дослівно: "У приміщеннях ритуальної служби – СКП "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" здійснюють обшуки підрозділи правоохоронних органів міста Києва.

Зокрема, обшуки тривають як на території СКП, так і території, що є частиною Лісового кладовища, а також вдома у керівного складу підприємства".

Деталі: За попередньою інформацією СКП, слідчі дії проводять у рамках кримінального провадження 2019 року.

"На вимогу правоохоронних органів надається уся документація. Підприємство співпрацює зі слідством та надає доступ до усіх матеріалів у межах чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.

Українська правда
Теми: Київ


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