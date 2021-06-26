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На территории Лесного кладбища проходят обыски – КГГА

Суббота, 26 июня 2021, 20:53
wikipedia

В помещениях коммунальных ритуальных служб и территории Лесного кладбища проходят обыски правоохранителей.

Источник: КГГА

Дословно: "В помещениях ритуальной службы – СКП "Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания" осуществляют обыски подразделения правоохранительных органов города Киева.

В частности, обыски продолжаются как на территории СКП, так и территории, являющейся частью Лесного кладбища, а также дома у руководящего состава предприятия".

Детали: По предварительной информации СКП, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства 2019 года.

"По требованию правоохранительных органов предоставляется вся документация. Предприятие сотрудничает со следствием и дает доступ ко всем материалам в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: Киев


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