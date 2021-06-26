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Зеленський питає кандидатів у канцлери Німеччини про членство України в ЄС

Субота, 26 червня 2021, 21:20
Зеленський питає кандидатів у канцлери Німеччини про членство України в ЄС
фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський звернувся з низкою питань до кандидатів на посаду канцлера Німеччини, зокрема, щодо членства України в ЄС і безпекові гарантії.

Джерело: сайт президента

Деталі: Зеленський взяв участь у панельній дискусії на тему: "Роль Німеччини у світі", організованій Мюнхенською безпековою конференцією (MSC), під час якої виступив із відеозверненням до кандидатів на посаду канцлера.

Він наголосив, що 26 вересня стане важливим днем не лише для них, а й для України.

Дослівно: "Чи згодні ви, що європейський проєкт не буде завершеним і повноцінним без України? Чи згодні ви, що шлях України до Європи має бути дорогою з двостороннім рухом? Від Революції Гідності, коли сотні українців віддали свої життя за європейський вибір, минуло сім років. Чи не втомилась Європа так довго ховатися від питання членства України в ЄС? І чи не настав час від дипломатичних уникань перейти до чітких відповідей, умов, кроків і строків?"

Деталі: Зеленський нагадав, що нині до державних кордонів України стягнуто близько 100 тисяч російських військових. У цій ситуації всі європейські лідери підтримують надання нашій країні належних безпекових гарантій, але водночас Україна не є членом НАТО.

"Тож якщо ми не в НАТО, про які саме безпекові гарантії йдеться?" – також запитав він.

Крім того, Зеленський поцікавився думкою кожного з кандидатів щодо підтримки проєкту "Північний потік – 2", зокрема чи зміцнює він європейську безпеку, чи сприяє єдності континенту й чи є цей проект пасткою для України та всієї Європи.

Він також запитав, чи анексія Росією Криму та війна на сході України, а також півтора мільйона переселенців є достатніми причинами, щоб не розглядати всерйоз ідею відновлення самітів ЄС – Росія до відновлення територіальної цілісності України.

Зазначається, що участь у дискусії взяли голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС), прем’єрміністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет, віце-канцлер – федеральний міністр фінансів Німеччини (Соціал-демократична партія Німеччини, СДПН) Олаф Шольц та співголова партії Союз 90/Зелені Анналена Бербок.

Українська правда
Теми: ЗеленськийНімеччинаЄС
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