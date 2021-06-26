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Зеленский спросил кандидатов в канцлеры Германии о членстве Украины в ЕС

Суббота, 26 июня 2021, 21:20
Зеленский спросил кандидатов в канцлеры Германии о членстве Украины в ЕС
фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский обратился с рядом вопросов к кандидатам на должность канцлера Германии, в частности, относительно членства Украины в ЕС и гарантиях безопасности.

Источник: сайт президента

Детали: Зеленский принял участие в панельной дискуссии на тему: "Роль Германии в мире", организованной Мюнхенской конференцией по безопасности (MSC), во время которой выступил с видеообращением к кандидатам на должность канцлера.

Он отметил, что 26 сентября станет важным днем ​​не только для них, но и для Украины.

Дословно: "Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением? От Революции Достоинства, когда сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор, прошло семь лет. Не устала ли Европа так долго прятаться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора ли от дипломатических избеганий перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?"

Детали: Зеленский напомнил, что сейчас возле государственных границ Украины размещено около 100 тысяч российских военных. В этой ситуации все европейские лидеры поддерживают предоставление нашей стране надлежащих гарантий безопасности, но в то же время Украина не является членом НАТО.

"Поэтому, если мы не в НАТО, о каких именно гарантиях идет речь?" - также спросил он.

Кроме того, Зеленский поинтересовался мнением каждого из кандидатов по поддержке проекта "Северный поток - 2", в частности укрепляет ли он европейскую безопасность, способствует ли единству континента и является ли этот проект ловушкой для Украины и всей Европы.

Он также спросил, являются ли аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины, а также полтора миллиона переселенцев достаточными причинами, чтобы не рассматривать всерьез идею восстановления саммитов ЕС - Россия до восстановления территориальной целостности Украины.

Отмечается, что участие в дискуссии приняли председатель Христианско-демократического союза (ХДС), премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, вице-канцлер - федеральный министр финансов Германии (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) Олаф Шольц и сопредседатель партии Союз 90/Зеленые Анналена Бербок.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийГерманияЕС
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