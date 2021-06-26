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З липня мільйону українців підвищать пенсії на 100 гривень – міністр

Субота, 26 червня 2021, 22:28
З липня мільйону українців підвищать пенсії на 100 гривень – міністр

З 1 липня індексацію пенсій проведуть понад 1 мільйону українців.

Джерело: міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Треба сказати, що ми з 1 липня для більш, ніж мільйона людей, будемо індексувати по 100 гривень. Це та категорія людей, яка не потрапила в індексацію. В 2017 році було так ухвалене пенсійне законодавство, і деякі категорії людей вилучені з індексації. Індексація стала вибірковою. І тому ми не могли залишити. Тому що ціни зростають, житлово-комунальні тарифи зростають... Як не індексувати пенсії? Пенсія – це теж дохід. Вона має не знецінюватися. І це, до речі, теж норма Конституції, яку ми маємо виконувати. Тому зараз ще 1 мільйону додамо по 100 гривень. Це буде щомісячна доплата до пенсії".

Деталі: Вона додала, що під це підвищення потрапить загалом 10,5 мільйонів пенсіонерів.

"В наступному році, коли буде в лютому порахована інфляція за 2021 рік, знову таки на цю суму буде проходити індексація пенсій. От зараз ми індексацію провели на 11%. Як рахувався цей індекс? Це 50% індексу споживчих цін і 50% зростання середньої зарплати по країні. Знову ж таки буде інфляція – ми будемо підвищувати. Буде більший індекс, на який буде індексуватися пенсія", – розповіла Лазебна.

Вона додала, що в грудні уряд планує підвищувати мінімальну заробітну плату.

"А сьогодні є такий державний соціальний стандарт, що мінімальна пенсія за віком для людей, у кого є вік 65 років і у чоловіка 35 років стажу, а в жінки – 30, вона має відповідати 40% мінімальної зарплати. Тобто вже у грудні цей стандарт буде піднятий до 2 600", – повідомила урядовиця.

"Українська правда" у Threads

Теми: пенсії
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