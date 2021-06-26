С июля миллиону украинцев повысят пенсии на 100 гривен – министр

С 1 июля индексацию пенсий проведут более 1 миллиона украинцев.

Источник: министр социальной политики Марина Лазебная в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Надо сказать, что мы с 1 июля для более чем миллиона человек будем индексировать по 100 гривен. Это та категория людей, которая не попала в индексацию. В 2017 году было так принято пенсионное законодательство, и некоторые категории людей изъяты из индексации. Индексация стала выборочной. И поэтому мы не могли оставить. Потому что цены растут, жилищно-коммунальные тарифы растут... Как ни индексировать пенсии? Пенсия – это тоже доход. Она должна не обесцениваться. И это, кстати, тоже норма Конституции, которую мы должны выполнять. Поэтому сейчас еще 1 миллиону добавим по 100 гривен. Это будет ежемесячная доплата к пенсии".

Детали: Она добавила, что в это повышение попадет в целом 10,5 миллионов пенсионеров.

"В следующем году, когда будет в феврале посчитана инфляция за 2021 год, опять-таки на эту сумму будет проходить индексация пенсий. Вот сейчас мы индексацию провели на 11%. Как считался этот индекс? Это 50% индекса потребительских цен и 50% роста средней зарплаты по стране. Опять же будет инфляция – мы будем повышать. Будет больше индекс, на который будет индексироваться пенсия", - рассказала Лазебная.

Она добавила, что в декабре правительство планирует повышать минимальную заработную плату.

"А сегодня такой государственный социальный стандарт, минимальная пенсия по возрасту для людей, у кого есть возраст 65 лет и у мужчины 35 лет стажа, а у женщины – 30, она должна соответствовать 40% минимальной зарплаты. То есть уже в декабре этот стандарт будет поднят до 2600", - сообщила министр.