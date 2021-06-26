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Злива у Мінську: затоплені авто, люди по груди в воді

Субота, 26 червня 2021, 23:53
Злива у Мінську: затоплені авто, люди по груди в воді
Радіо Свобода (Білорусь)

У Мінську внаслідок сильної зливи затоплено вулиці, деякі автомобілі майже повністю опинилися в воді.

Джерело: Tut.by, Білоруська служба Радіо Свобода

 
Радіо Свобода (Білорусь)

Деталі: Як зазначає Радіо Свобода з посиланням на МНС Мінська, з 18 до 19 години в місті випала третина середньомісячної норми опадів.

На півдні та південному заході Мінська затоплені ділянки доріг, обмежено рух 8 тролейбусних та 11 автобусних маршрутів громадського транспорту.

З автомобілів та громадського транспорту, а також із підвалів та затоплених територій евакуювали 91 людину, у тому числі 19 дітей.

 
Радіо Свобода (Білорусь)

Як видно з опублікованих фото та відео, багато автомобілів опинилися майже повністю в воді, рятувальники по груди в воді евакуюють людей.

У торговому центрі "Green city" не витримав дах – вода лилася "водоспадом" зі стелі в магазині "5 елемент", також у Мінську затоплено СТО та кафе.

У Мінському районі через великий потік води обвалився міст через річку Мена. Через це люди не можуть перебратися на інший берег через річку.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусь
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