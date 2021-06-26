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Ливень в Минске: затопленные авто, люди по грудь в воде

Суббота, 26 июня 2021, 23:53
Ливень в Минске: затопленные авто, люди по грудь в воде
Радио Свобода (Беларусь)

В Минске в результате сильного ливня затоплены улицы, некоторые автомобили почти полностью оказались в воде.

Источник: Tut.by, Белорусская служба Радио Свобода

 
Радио Свобода (Беларусь)

Детали: Как отмечает Радио Свобода со ссылкой на МЧС Минска, с 18 до 19 часов в городе выпала треть среднемесячной нормы осадков.

На юге и юго-западе Минска затоплены участки дорог, ограничено движение 8 троллейбусных и 11 автобусных маршрутов общественного транспорта.

Из автомобилей и общественного транспорта, а также с подвалов и затопленных территорий эвакуировали 91 человек, в том числе 19 детей.

 
Радио Свобода (Беларусь)

Как видно из опубликованных фото и видео, много автомобилей оказались почти полностью в воде, спасатели по грудь в воде эвакуируют людей.

В торговом центре "Green city" не выдержала крыша – вода лилась "водопадом" с потолка в магазине "5 элемент", также в Минске затоплены СТО и кафе.

В Минском районе из-за большого потока воды обрушился мост через реку Мена. Из-за этого люди не могут перебраться на другой берег через реку.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусь
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