Перші учасники 1/4 Євро-2020: Італія насилу пройшла Австрію, Данія рознесла Вельс

На чемпіонаті Європи з футболу 2020 визначилися перші два чвертьфіналісти турніру.

Першим учасником 1/4 фіналу стала збірна Данії. У матчі, що проходив в Амстердамі, данці розгромили команду Вельсу з рахунком 4:0. Лише в стартові хвилин 25 валійці зуміли грати на рівних.

На 27-й хвилині перший м`яч залетів у ворота Вельсу. Каспер Дольберг сильно пробив низом - 1:0. У першому таймі данці не використали ще пару моментів, щоб збільшити рахунок. На 48-й хвилині Данія забиває другий гол. Знову відзначився Дольберг, котрий пробив з лінії воротарського майданчика - 2:0.

Стартові хвилини з десять другого тайму Вельс провів кілька гідних атак, але до забитого голу справа не дійшла. Ближче до завершення матчу Данія не дала Вельсу жодного шансу і забила ще два м`ячі. На 88-й хвилині Йоакім Меле у штрафній британців розібрався із захисником і поцілив у верхній кут воріт 3:0. На 90-й хвилині Вельс залишився у меншості після вилучення Неко Вільямса, а через дві хвилини рахунок став 4:0. Мартін Брейтвейт пробив у кут воріт. Рефері спочатку скасував взяття воріт, вказавши на офсайд. Втім після перегляду ВАР гол був зарахований.

В 1/4 фіналу Данія зустрінеться з переможцем пари Нідерланди - Чехія.

Куди більші проблеми в іншому матчі 1/8 фіналу мала Італія в поєдинку з Австрією, вигравши з рахунком 2:1 лише в додаткові два екстратайми. Гра пройшла у суботу 26 червня в Лондоні.

Перший тайм прогнозовано був за італійцями. На 17-й хвилині Нікола Барелла бив з метрів 13-ти і на лінії воріт вдало ногою відіграв Даніель Бахманн. На 32-й хвилині після удару Чіро Імобілле м`яч полетів у штангу воріт. В Австрії в одній з контратак зумів загострити гру Марко Арнаутович, але його удару не вистачило точності.

Початок другого тайму пройшов вже за переваги австрійців і вони навіть забили гол. На 62-й хвилині Арнаутович на дальній штанзі пробив головою повз воротаря італійців. Після перегляду ВАР взяття ворті було скасоване через положення поза грою в Арнаутовича.

До кінця основного часу моментів біля обох воріт майже не було і попереду було два екстратайми по 15 хвилин. На п`ятій доданій хвилині першого додаткового тайму Італія дотиснула австрійців. Федеріко К`єза прийняв м`яч на лінії воротарського майданчика, прибрав захисника і пробив у кут воріт Бахманна - 1:0. На 105-й хвилині в Скуадри Адзурри ще один момент. Зі стандарту пробивав у верхню дев`ятку Лоренцо Інсіньє, і Бахманн робить ще один сейв. За хвилину Італія забиває другий м`яч. Маттео Пессіна виявився розторопнішим за захисників італійців і ударом з метрів шести прошив ворота Австрії - 2:0.

Навіть після двох пропущених м`ячів австрійці не здалися, і на початку заключного екстратайму мали пару моментів. Спочатку гарматний удар від Алессандро Шопфа відбив Джанлуїджи Доннарума. За хвилину Марсель Забітцер з кількох метрів запустив м`яча вище воріт. Але на свій гол Австрія награла. На 114-й хвилині після подачі корнера Саша Калайджич ударом головою один гол відквитав - 2:1. На більший подвиг в цій грі в Австрії вже не вистачило часу.

Італія в 1/4 фіналу гратиме з переможцем матчу Бельгія - Португалія.