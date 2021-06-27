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Первые участники 1/4 Евро-2020: Италия с трудом прошла Австрию, Дания разнесла Уэльс

Воскресенье, 27 июня 2021, 00:42
twitter.com/EURO2020

На чемпионате Европы по футболу 2020 определились первые два четвертьфиналисты турнира.

Первым участником 1/4 финала стала сборная Дании. В матче, проходившем в Амстердаме, датчане разгромили команду Уэльса со счетом 4: 0. Только в стартовые минут 25 валлийцы сумели играть на равных.

На 27-й минуте первый мяч залетел в ворота Уэльса. Каспер Дольберг сильно пробил низом - 1:0. В первом тайме датчане не использовали еще пару моментов, чтобы увеличить счет. На 48-й минуте Дания забивает второй гол. Опять отличился Дольберг, который пробил с линии вратарской - 2:0.

Стартовые минуты десять второго тайма Уэльс провел несколько достойных атак, но до забитого гола дело не дошло. Ближе к концу матча Дания не дала Уэльсу никакого шанса и забила еще два мяча. На 88-й минуте Йоаким Мел в штрафной британцев разобрался с защитником и попал в верхний угол ворот 3:0. На 90-й минуте Уэльс остался в меньшинстве после удаления Неко Уильямса, а через две минуты счет стал 4:0. Мартин Брейтвейт пробил в угол ворот. Рефери сначала отменил взятие ворот, указав на офсайд. Впрочем после просмотра ВАС гол был засчитан.

В 1/4 финала Дания встретится с победителем пары Нидерланды - Чехия.

Куда большие проблемы в другом матче 1/8 финала имела Италия в поединке с Австрией, выиграв со счетом 2:1 лишь в дополнительные два экстратайма. Игра прошла в субботу 26 июня в Лондоне.

Первый тайм прогнозируемо был за итальянцами. На 17-й минуте Никола Барелла бил метров с 13-ти и на линии ворот удачно ногой сыграл Даниэль Бахманн. На 32-й минуте после удара Чиро Имобилле мяч полетел в штангу ворот. В Австрии в одной из контратак сумел обострить игру Арнаутович, но его удару не хватило точности.

Начало второго тайма прошло уже с преимуществом австрийцев и они даже забили гол. На 62-й минуте Арнаутович на дальней штанге пробил головой мимо вратаря итальянцев. После просмотра ВАС взятия Уорти было отменено из-за положения вне игры в Арнаутовича.

До конца основного времени моментов у обоих ворот почти не было и впереди было два экстратайма по 15 минут. На пятой добавленной минуте первого дополнительного тайма Италия дожала австрийцев. Федерико Кьеза принял мяч на линии вратарской, убрал защитника и пробил в угол ворот Бахманна - 1:0. На 105-й минуте в Скуадры Адзурры еще один момент. Со стандарта пробил в верхнюю девятку Инсинье, и Бахманн делает еще один сейв. В минуту Италия забивает второй мяч. Маттео Пессина оказался более расторопным за защитников итальянцев и ударом метров с шести прошил ворота Австрии - 2: 0.

Даже после двух пропущенных мячей австрийцы не сдались, и в начале заключительного экстратайма имели пару моментов. Сначала пушечный удар от Алессандро Шопф отразил Джанлуиджи Доннарума. В минуту Марсель Забитцер с нескольких метров запустил мяч выше ворот. Но на свой гол Австрия наиграла. На 114-й минуте после подачи корнера Саша Калайджич ударом головой один гол отыграл - 2: 1. На больший подвиг в этой игре в Австрии уже не хватило времени.

Италия в 1/4 финала сыграет с победителем матча Бельгия - Португалия.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футболспорт


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