Міністр охорони здоров’я Британії звільнився: порушив карантинні правила, цілуючись з помічницею

Метт Генкок пішов з поста міністра охорони здоров'я Великобританії, через день після того, як вибачився за порушення карантинних правил під час COVID-19 – раніше у мережі з'явилися фотографії, на яких Генкок цілує свою помічницю Джину Коладанджело.

Джерело: Генкок у Twitter, Politico, CNN

Пряма мова: "Я був на зустрічі з прем'єр-міністром, щоб піти у відставку з поста державного секретаря з питань охорони здоров'я та соціального захисту... Ті з нас, хто встановлює ці правила, повинні їх дотримуватися, і саме тому я повинен піти у відставку".

Деталі: Крім того, Генкок знову вибачився за порушення правил і "перед своєю сім'єю і близькими за те, що змусив їх пройти через це".

Знімки з камери відеоспостереження опублікував таблоїд The Sun. Повідомляється, що фото були зроблені 6 травня - коли збори двох і більше осіб були заборонені в приміщенні.

The Sun

Повідомлення Sun викликало звинувачення в явному кумівстві - звинувачення, з яким міністр охорони здоров'я стикався раніше через те, що уклав контракт з колишнім сусідом на комплекти для тестування COVID-19.

Повідомляється, що на Генкока чинився сильний тиск з вимогою відставки з боку деяких членів консервативної партії і лідерів опозиції.

Генкока замінить колишній канцлер і міністр внутрішніх справ Саджид Джавід.