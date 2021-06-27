Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Міністр охорони здоров’я Британії звільнився: порушив карантинні правила, цілуючись з помічницею

Неділя, 27 червня 2021, 02:00

Метт Генкок пішов з поста міністра охорони здоров'я Великобританії, через день після того, як вибачився за порушення карантинних правил під час COVID-19 – раніше у мережі з'явилися фотографії, на яких Генкок цілує свою помічницю Джину Коладанджело.

Джерело: Генкок у Twitter, Politico, CNN

Пряма мова: "Я був на зустрічі з прем'єр-міністром, щоб піти у відставку з поста державного секретаря з питань охорони здоров'я та соціального захисту... Ті з нас, хто встановлює ці правила, повинні їх дотримуватися, і саме тому я повинен піти у відставку".

Деталі: Крім того, Генкок знову  вибачився за порушення правил і "перед своєю сім'єю і близькими за те, що змусив їх пройти через це".

Знімки з камери відеоспостереження опублікував таблоїд The Sun. Повідомляється, що фото були зроблені 6 травня - коли збори двох і більше осіб були заборонені в приміщенні.

 
The Sun

Повідомлення Sun викликало звинувачення в явному кумівстві - звинувачення, з яким міністр охорони здоров'я стикався раніше через те, що уклав контракт з колишнім сусідом на комплекти для тестування COVID-19.

Повідомляється, що на Генкока чинився сильний тиск з вимогою відставки з боку деяких членів консервативної партії і лідерів опозиції.

Генкока замінить колишній канцлер і міністр внутрішніх справ Саджид Джавід.

Теми: Британія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У росіян і терористів забиратимуть незаконно куплену українську землю – Мінагро

Шмигаль: плануємо домовитися з Євросоюзом про 5 "безвізів"

Кіркорова виключили зі списку загроз через "судові прецеденти" – СБУ

В СБУ передумали: Кіркоров більше не несе загрози нацбезпеці

Кандидати у канцлери Німеччини поки не бачать Україну в НАТО та ЄС

У Британії знайшли секретні папери про прохід есмінця біля Криму

Усі новини...
Британія
У Путіна звинуватили Британію в провокації на морі
На британському есмінці, який "атакували" росіяни, опинився кореспондент BBC
“Дельта”: Польща запроваджує карантин для мандрівників з Британії
Останні новини
18:25
Окупанти поранили українського військового
18:02
У росіян і терористів забиратимуть незаконно куплену українську землю – Мінагро
17:36
Шмигаль: плануємо домовитися з Євросоюзом про 5 "безвізів"
17:12
У Лондоні пройшов багатотисячний протест коронаскептиків, є затримані
17:02
Кіркорова виключили зі списку загроз через "судові прецеденти" – СБУ
16:47
У Стамбулі поліція сльозогінним газом розігнала гей-прайд
16:38
мапаГрози, град і шквали найближчими днями не відступлять
16:21
Біля турецького курортного міста Мармарис спалахнули лісові пожежі
16:12
Підприємці зможуть підключитися до держсистеми обміну інформацією
15:57
В СБУ передумали: Кіркоров більше не несе загрози нацбезпеці
Усі новини...