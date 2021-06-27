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Министр здравоохранения Британии уволился: нарушил карантинные правила, целуясь с помощницей

Воскресенье, 27 июня 2021, 02:00
Министр здравоохранения Британии уволился: нарушил карантинные правила, целуясь с помощницей

Мэтт Хэнкок ушел с поста министра здравоохранения Великобритании, через день после того, как извинился за нарушение карантинных правил при COVID-19 - ранее в сети появились фотографии, на которых Хэнкок целует свою помощницу Джину Коладанджело.

Источник: Хэнкок в Twitter, Politico, CNN

Прямая речь: "Я был на встрече с премьер-министром, чтобы уйти в отставку с поста государственного секретаря по вопросам здравоохранения и социальной защиты... Те из нас, кто устанавливает эти правила, должны их соблюдать, и именно поэтому я должен уйти в отставку".

Детали: Кроме того, Хэнкок снова извинился за нарушение правил и "перед своей семьей и близкими за то, что заставил их пройти через это".

Снимки с камеры видеонаблюдения опубликовал таблоид The ​​Sun. Сообщается, что фото были сделаны 6 мая - когда сборы двух и более лиц были запрещены в помещении.

 
The Sun

Сообщение Sun вызвало обвинения в явном кумовстве - обвинения, с которым министр здравоохранения сталкивался ранее из-за того, что заключил контракт с бывшим соседом на комплекты для тестирования COVID-19.

Сообщается, что на Хэнкока оказывалось сильное давление с требованием отставки со стороны некоторых членов консервативной партии и лидеров оппозиции.

Хэнкока заменит бывший канцлер и министр внутренних дел Саджид Джавид.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Великобритания
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