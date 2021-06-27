У США чоловік викрав вантажівку, врізався в будинок і влаштував стрілянину: троє мертвих

В американському Вінтропі (штат Массачусетс) чоловік, за даними поліції, викрав вантажівку і врізався на ній в будинок, перш ніж застрелити двох людей. Його самого застрелила поліція.

Джерело: NBC Boston з посиланням на поліцію штату Массачусетс, CNN з посиланням на начальника поліції Теренса Делеханті

Деталі: За даними поліції, вантажівка належала водопровідно-каналізаційної компанії.

Чоловік вийшов з вантажівки і вистрелив у жінку і чоловіка – вони загинули. Повідомляється, що в нього було два екземпляри зброї.

Підозрюваного знайшли недалеко від місця події. Щонайменше один офіцер поліції вистрілив зі своєї зброї і вдарив чоловіка-нападника - його доставили в лікарню, де він і помер.

Делеханті сказав, що в інциденті були ще двоє постраждалих. За його словами, перед тим як врізатися в будинок, вантажівка зіштовхнулася з легковим авто, у знаходилися двоє людей. Постраждалі в результаті зіткнення були доставлені в місцеву лікарню з травмами, їхньому життю нічого не загрожує.