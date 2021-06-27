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В США мужчина похитил грузовик, врезался в дом и устроил стрельбу: трое мертвых

Воскресенье, 27 июня 2021, 06:50
В США мужчина похитил грузовик, врезался в дом и устроил стрельбу: трое мертвых

В американском Уинтропе (штат Массачусетс) мужчина, по данным полиции, похитил грузовик и врезался на нем в дом, прежде чем застрелить двух человек. Его самого застрелила полиция.

Источник: NBC Boston со ссылкой на полицию штата Массачусетс, CNN со ссылкой на начальника полиции Теренса Делеханти

Детали: По данным полиции, грузовик принадлежал водопроводно-канализационной компании.

Мужчина вышел из грузовика и выстрелил в женщину и мужчину - они погибли. Сообщается, что у него было два экземпляра оружия.

Подозреваемого нашли недалеко от места происшествия. По меньшей мере один офицер полиции выстрелил из своего оружия и ударил мужчину-нападающего - его доставили в больницу, где он и умер.

Делеханти сказал, что в инциденте были еще двое пострадавших. По его словам, перед тем как врезаться в дом, грузовик столкнулся с легковым авто, в котором находились два человека. Пострадавшие в результате столкновения были доставлены в местную больницу с травмами, их жизни ничего не угрожает.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
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