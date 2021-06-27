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Погода в неділю: спека, грозові дощі та град

Неділя, 27 червня 2021, 09:27

В Україні 27 червня очікується до +32°, пройдуть грозові дощі, в окремих районах – з градом та шквалами. У північних, центральних та південних регіонах місцями сильні зливи.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: На всій території України, крім західних областей, вдень температура підніметься до 26-32°.

На заході – від +24° до +27°.

Всюди - короткочасні дощі, грози, вдень місцями град та шквали 19-24 м/с, у північних, центральних та південних регіонах місцями сильні зливи.

У Києві короткочасні дощі, грози, по області вдень в окремих районах град, шквали до 24 м/с, сильні зливи. У столиці температура 26-28° на Київщині від +24° до +29°.

Погода в неділю
Погода в неділю

У понеділок, 28 червня, опадів у західних областях та на Одещині не очікується, а на решті території короткочасні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с, в окремих районах північно-східної частини України - значні дощі. Температура вночі 14-20°, вдень 24-30°.

Українська правда
Теми: погода


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