Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Погода в воскресенье: жара, грозовые дожди и град

Воскресенье, 27 июня 2021, 09:27

В Украине 27 июня ожидается до +32°, пройдут грозовые дожди, в отдельных районах – с градом и шквалами. В северных, центральных и южных регионах местами сильные ливни.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: На всей территории Украины, кроме западных областей, днем ​​температура поднимется до 26-32°.

На западе - от +24° до +27°.

Всюду – кратковременные дожди, грозы, днем ​​местами град и шквалы 19-24 м/с, в северных, центральных и южных регионах местами сильные ливни.

В Киеве кратковременные дожди, грозы, в области днем ​​в отдельных районах град, шквалы до 24 м/с, сильные ливни. В столице температура 26-28°, на Киевщине от +24° до +29°.

Погода в воскресенье
Погода в воскресенье

В понедельник, 28 июня, осадков в западных областях и в Одесской области не ожидается, на остальной территории кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах северо-восточной части Украины – сильные дожди. Температура ночью 14-20°, днем ​​24-30°.

Украинская правда
Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Обвал дома возле Маями: число жертв возросло, более 150 пропали без вести

У русских и террористов будут забирать незаконно купленную украинскую землю – Минагро

Шмыгаль: планируем договориться с Евросоюзом о 5 "безвизах"

Киркорова исключили из списка угроз из-за "судебных прецедентов" – СБУ

В СБУ передумали: Киркоров больше не несет угрозы нацбезопасности

Кандидаты в канцлеры Германии пока не видят Украину в НАТО и ЕС

Все новости...
погода
Киевлян предупредили о грозе
Град, грозы и шквальный ветер ожидается в большинстве областей
Более десятка поездов опаздывают из-за непогоды
Последние новости
20:05
В Киеве открыли сквер в честь разведчика Максима Шаповала
19:26
В Британии расследуют, как скандальные фото с министром попали в СМИ
19:16
Обвал дома возле Маями: число жертв возросло, более 150 пропали без вести
18:46
Новости экономики: 5 "безвизов", списание средств ПриватБанком
18:36
Партию Пашиняна объявили победителем выборов в Армении
18:25
Оккупанты ранили украинского военного
18:02
У русских и террористов будут забирать незаконно купленную украинскую землю – Минагро
17:36
Шмыгаль: планируем договориться с Евросоюзом о 5 "безвизах"
17:12
В Лондоне прошел многотысячный протест коронаскептикив, есть задержанные
17:02
Киркорова исключили из списка угроз из-за "судебных прецедентов" – СБУ
Все новости...