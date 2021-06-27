Погода в воскресенье: жара, грозовые дожди и град

В Украине 27 июня ожидается до +32°, пройдут грозовые дожди, в отдельных районах – с градом и шквалами. В северных, центральных и южных регионах местами сильные ливни.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: На всей территории Украины, кроме западных областей, днем ​​температура поднимется до 26-32°.

На западе - от +24° до +27°.

Всюду – кратковременные дожди, грозы, днем ​​местами град и шквалы 19-24 м/с, в северных, центральных и южных регионах местами сильные ливни.

В Киеве кратковременные дожди, грозы, в области днем ​​в отдельных районах град, шквалы до 24 м/с, сильные ливни. В столице температура 26-28°, на Киевщине от +24° до +29°.

Погода в воскресенье

В понедельник, 28 июня, осадков в западных областях и в Одесской области не ожидается, на остальной территории кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах северо-восточной части Украины – сильные дожди. Температура ночью 14-20°, днем ​​24-30°.