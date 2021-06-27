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Спікер Бундестагу застеріг від іноземного втручання у німецькі вибори

Неділя, 27 червня 2021, 12:21

Спікер німецького парламенту Вольфганг Шойбле заявив, що побоюється спроб з-за кордону втрутитися у загальні вибори у вересні, попереджаючи, що "небезпека відносно велика".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Ми знаємо, що можна зробити з допомогою фейкових новин", - сказав Шойбле. За його словами, "ведеться справжня пропагандистська війна", в якій незрозуміло, хто стоїть за атаками. Навіть якщо існують чіткі вказівки, "звичні підозрювані" завжди все заперечують.

Шойбле зазначив, що особливо стурбований тим, що значна частина населення, в цілому добре інтегрована в німецьке суспільство, отримує інформацію від іноземних ЗМІ. Він додав, що такий орган, як Russia Today - колишня назва RT, що підтримується Кремлем - "цілком очевидно, є мовником, який навіть не наближається до принципів свободи преси".

"Стан свободи преси в таких країнах, як Росія чи Туреччина, також впливає на виборців у Німеччині", - сказав він.

Шойбле сказав, що Німеччині як суспільству нелегко протидіяти цій проблемі. Але він припустив, що Німеччина могла б залучити російськомовних авторитетів у соціальних мережах, щоб попереджати про небезпеку маніпуляцій та пропаганди.

Парламентські вибори в Німеччині відбудуться 26 вересня.

Шойбле, який є депутатом Бундестагу з 1972 року, балотується на новий парламентський термін.

Теми: НімеччинаУкраїназброя


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