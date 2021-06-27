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Спикер Бундестага предостерег от иностранного вмешательства в немецкие выборы

Воскресенье, 27 июня 2021, 12:21

Спикер немецкого парламента Вольфганг Шойбле заявил, что опасается попыток из-за рубежа вмешаться в всеобщие выборы в сентябре, предупреждая, что "опасность относительно велика".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Мы знаем, что можно сделать с помощью фейковых новостей", - сказал Шойбле. По его словам, "ведется настоящая пропагандистская война", в которой непонятно, кто стоит за атаками. Даже если существуют четкие указания, "привычные подозреваемые" всегда все отрицают.

Шойбле отметил, что особенно обеспокоен тем, что значительная часть населения, в целом хорошо интегрированая в немецкое общество, получает информацию от иностранных СМИ. Он добавил, что такой орган, как Russia Today - прежнее название RT, что поддерживается Кремлем - "вполне очевидно, является вещателем, который даже не приближается к принципам свободы прессы".

"Состояние свободы прессы в таких странах, как Россия или Турция, также влияет на избирателей в Германии", - сказал он.

Шойбле сказал, что Германии как обществу нелегко противодействовать этой проблеме. Но он предположил, что Германия могла бы привлечь русскоязычных авторитетов в социальных сетях, чтобы предупреждать об опасности манипуляций и пропаганды.

Парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября.

Шойбле, который является депутатом Бундестага с 1972 года, баллотируется на новый парламентский срок.

Темы: ГерманияУкраинаоружие


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