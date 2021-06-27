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У центрі Львова під час марафону помер молодий бігун

Неділя, 27 червня 2021, 12:33

У суботу під час проведення львівського півмарафону на відстань 21 км помер 23-річний учасник.

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook, ZAXID.NET

Деталі: Під час проведення змагань 23-річному бігуну стало погано незадовго до фінішу, біля пам'ятника Тарасові Шевченкові у центрі Львова.

За попередніми даними, загиблий бігун не був аматором – він уже неодноразово брав участь у схожих змаганнях в інших містах. Під час півмарафону на 21 км він показував дуже добрий результат і ймовірно намагався встановити рекорд, однак приблизно за 200 м до фінішу йому стало зле.

Реанімаційні зусилля медиків, які чергували на спортивному заході, результату не дали.

Організатори тимчасово призупиняли проведення змагань.

Про причини смерті молодого хлопця поки нічого невідомо.

Теми: Львівспортнадзвичайна подія


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