В центре Львова во время марафона умер молодой бегун
В субботу во время проведения львовского полумарафон на расстояние 21 км умер 23-летний участник.
Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Facebook, ZAXID.NET
Детали: Во время проведения соревнований 23-летнему бегуну стало плохо незадолго до финиша, возле памятника Тарасу Шевченко в центре Львова.
По предварительным данным, погибший бегун не был аматором – он уже неоднократно участвовал в подобных соревнованиях в других городах. Во время полумарафона на 21 км он показывал очень хороший результат и вероятно пытался установить рекорд, однако примерно за 200 метров до финиша ему стало плохо.
Реанимационные усилия медиков, дежуривших на спортивном мероприятии, результата не дали.
Организаторы временно приостанавливали проведение соревнований.
О причинах смерти бегуна пока ничего неизвестно.