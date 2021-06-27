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В центре Львова во время марафона умер молодой бегун

Воскресенье, 27 июня 2021, 12:33

В субботу во время проведения львовского полумарафон на расстояние 21 км умер 23-летний участник.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Facebook, ZAXID.NET

Детали: Во время проведения соревнований 23-летнему бегуну стало плохо незадолго до финиша, возле памятника Тарасу Шевченко в центре Львова.

По предварительным данным, погибший бегун не был аматором – он уже неоднократно участвовал в подобных соревнованиях в других городах. Во время полумарафона на 21 км он показывал очень хороший результат и вероятно пытался установить рекорд, однако примерно за 200 метров до финиша ему стало плохо.

Реанимационные усилия медиков, дежуривших на спортивном мероприятии, результата не дали.

Организаторы временно приостанавливали проведение соревнований.

О причинах смерти бегуна пока ничего неизвестно.

Темы: Львовспортчрезвычайное происшествие


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