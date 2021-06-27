У Британії знайшли секретні папери про прохід есмінця біля Криму

На автобусній зупинці у британському графстві Кент знайшли секретні документи міністерства оборони, що містять подробиці про есмінець HMS Defender та британських військових.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Розмоклий стос паперів, загалом майже 50 сторінок, був знайдений за автобусною зупинкою в Кенті рано вранці у вівторок.

Представник громадськості, який побажав залишитися анонімним, зв’язався з ВВС, коли зрозумів чутливий характер вмісту.

ВВС вважає, що документи, які включають електронні листи та презентації PowerPoint, були створені в офісі вищого чиновника міністерства оборони

Документи, що стосуються есмінця Королівського флоту типу 45, HMS Defender, показують, що місія, описана міністерством оборони як "невинний прохід через українські територіальні води" проводилася в очікуванні, що Росія може відреагувати агресивно.

Розглядався альтернативний шлях, який міг би тримати HMS Defender далеко від суперечливих вод.

У презентації містився також варіант маршруту британського есмінця,я кий би не включав територіальні води Криму. Зазначається, що це дозволило б уникнути конфронтації, але ризикувало б бути представленим Росією як доказ того, що "Британія злякалася і втекла", що дозволило б Москві заявити, що Лондон із запізненням прийняв претензії Москви на територіальні води Криму.

Як зазначається, документи, виявлені в Кенті, підтверджують, що проходження корабля у водах Криму було продуманим рішенням британського уряду продемонструвати підтримку Україні, незважаючи на можливі ризики.

Другий пакет документів деталізує плани можливої військової присутності Британії в Афганістані після закінчення там операції НАТО під керівництвом США.

Більшість документів позначені як "чутливі", до них застосовується порівняно низький рівень секретності. Але в одному документі, адресованому приватному секретарю міністра Бена Уоллеса, з написом "Secret UK Eyes Only", викладаються надзвичайно чутливі рекомендації щодо військового сліду Британії в Афганістані після закінчення операції НАТО "Рішуча підтримка".

В уряді Британії розпочали розслідування інциденту з документами.

Представник міністерства оборони заявив, що працівник повідомив про втрату конфіденційних документів, додавши: "Було б недоречним коментувати далі".

Нагадаємо, 23 червня Міноборони Росії заявило, що HMS Defender увійшов, за їхнім твердженням, в "російські територіальні води" поблизу Криму, і російський патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли, а реактивний літак скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії, втім, заперечило, що було відкрито попереджувальний вогонь.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що есмінець HMS Defender проходив через українські територіальні води, нагадавши про невизнання Британією незаконної анексії Криму.

Пізніше було опубліковане відео з борту есмінця, на якому видно, як його переслідують кораблі та літаки РФ.

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