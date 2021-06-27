В Британии нашли секретные документы о проходе эсминца у Крыма

На автобусной остановке в британском графстве Кент нашли секретные документы министерства обороны, содержащие подробности об эсминце HMS Defender и британских военных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Размокшая кипа бумаг, в целом почти 50 страниц, была найден на автобусной остановке в ​​Кенте рано утром во вторник.

Представитель общественности, пожелавший остаться анонимным, связался с ВВС, когда понял чувствительный характер содержания.

ВВС считает, что документы, которые включают электронные письма и презентации PowerPoint, были созданы в офисе высшего чиновника министерства обороны.

Документы, касающиеся эсминца Королевского флота типа 45, HMS Defender, показывают, что миссия, описанная министерством обороны как "невинный проход через украинские территориальные воды" проводилась в ожидании, что РФ может отреагировать агрессивно.

Рассматривался альтернативный путь, который мог бы держать HMS Defender далеко от противоречивых вод.

В презентации содержался также вариант маршрута британского эсминца, который бы не включал территориальные воды Крыма. Отмечается, что это позволило бы избежать конфронтации, но был риск, что Россия представила бы этой в качестве доказательства, что "Британия испугалась и убежала", что позволило бы Москве заявить, что Лондон с опозданием принял претензии Москвы на территориальные воды Крыма.

Как отмечается, документы, обнаруженные в Кенте, подтверждают, что прохождение корабля в водах Крыма было продуманным решением британского правительства продемонстрировать поддержку Украине, несмотря на возможные риски.

Второй пакет документов детализирует планы возможного военного присутствия Британии в Афганистане после окончания там операции НАТО под руководством США.

Большинство документов обозначены как "чувствительные", к ним применяется сравнительно низкий уровень секретности. Но в одном документе, адресованном частному секретарю министра Бена Уоллеса, с надписью "Secret UK Eyes Only", излагаются чрезвычайно чувствительные рекомендации по военному следу Британии в Афганистане после окончания операции НАТО "Решительная поддержка".

В правительстве Великобритании начали расследование инцидента с документами.

Представитель Минобороны заявил, что работник сообщил о потере конфиденциальных документов, добавив: "Было бы неуместным комментировать дальше".

Напомним, 23 июня Минобороны России заявило, что HMS Defender вошел, по их утверждению, в "российские территориальные воды" вблизи Крыма, и российский патрульный корабль совершил предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании, впрочем, отрицает, что был открыт предупредительный огонь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эсминец HMS Defender проходил через украинские территориальные воды, напомнив о непризнании Британией незаконного захвата Крыма.

Позже было опубликовано видео с борта эсминца, на котором видно, как его преследуют корабли и самолеты РФ.