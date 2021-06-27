Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Земан вважає, що лідери ЄС мали б зустрітися з Путіним

Неділя, 27 червня 2021, 13:58
Мілош Земан та Володимир Путін

Президент Чехії Мілош Земан вважає, що європейські лідери не мають боятися зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним.

Про це він сказав в ефірі каналу CNN Prima News, повідомляє "Європейська правда".

За словами Земана, було б добре, якби Чехія і Росія знову почали комунікувати.

"Люди повинні спілкуватися. Для мене це аксіома. Якщо вони не спілкуються, то їх можна підозрювати в тому, що вони мають комплекс неповноцінності" - сказав він.

Він також продемонстрував необхідність діалогу з Росією тим, що президент США Джо Байден також зустрівся з Путіним.

"Байден не боявся контактів з Путіним, так чому європейські чиновники повинні боятися його?" - спитав президент.

Нагадаємо, лідери Євросоюзу не змогли домовитись про пропозицію Франції та Німеччини провести незабаром саміт з президентом Росії Владіміром Путіним після того, як Польща та країни Балтії заявили, що це стане неправильним сигналом.

Лідери ЄС на саміті виступили за вибіркову взаємодію з РФ, однак запропонували високому представникові підготувати варіанти обмежувальних заходів, включаючи економічні санкції.

Теми: ПутінЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Коронавірус: в Україні 285 нових заражень та 9 смертей

Головні новини неділі і ночі: СБУ і Кіркоров, російські найманці в ЦАР

WP: Розвідка США підозрює Росію в акустичних атаках на Кубі в 2017 році

ЗМІ: Берлін наполягатиме на забороні в'їзду до ЄС для британських мандрівників

В ООН з’ясували, що російські найманці коять воєнні злочини в ЦАР — NYT

Євро-2020: Бельгія вийшла у чвертьфінал

Усі новини...
Путін
Новини 25 червня: саміт з Путіним, дозвіл на в’їзд до Німеччини
Меркель шкодує, що ЄС відмовився від саміту з Путіним
У Кремлі натякають, що санкції Києва завадять зустрічі Путіна й Зеленського
Останні новини
09:14
В Україні вже зроблено 2,5 мільйони щеплень проти Covid
08:55
Іран заявив про створення безпілотника, здатного подолати 7 тисяч км
08:16
Коронавірус: в Україні 285 нових заражень та 9 смертей
08:00
Головні новини неділі і ночі: СБУ і Кіркоров, російські найманці в ЦАР
07:50
Окупанти гатили на Донбасі з гранатометів і мінометів — штаб
07:18
WP: Розвідка США підозрює Росію в акустичних атаках на Кубі в 2017 році
06:35
Майже 900 осіб вбили у М'янмі після лютневого перевороту
05:41
Смертник скоїв теракт у Сомалі — семеро загинули
04:49
Від COVID-19 за добу померли майже 6 тисяч людей — це найменше за 7 місяців
04:10
ЗМІ: Берлін наполягатиме на забороні в'їзду до ЄС для британських мандрівників
Усі новини...