Земан считает, что лидеры ЕС должны встретиться с Путиным

Президент Чехии Милош Земан считает, что европейские лидеры не должны бояться встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в эфире канала CNN Prima News, сообщает "Европейская правда".

По словам Земана, было бы хорошо, если бы Чехия и Россия снова начали коммуницировать.

"Люди должны общаться. Для меня это аксиома. Если они не общаются, то их можно подозревать в том, что они обладают комплексом неполноценности", - сказал он.

Он также продемонстрировал необходимость диалога с Россией тем, что президент США Джо Байден встретился с Путиным.

"Байден не боялся контактов с Путиным, так почему европейские чиновники должны бояться его?" - спросил президент.

Напомним, лидеры Евросоюза не смогли договориться о предложении Франции и Германии провести вскоре саммит с президентом России Владимиром Путиным после того, как Польша и страны Балтии заявили, что это станет неправильным сигналом.

Лидеры ЕС на саммите выступили за выборочное взаимодействие с РФ, однако предложили высокому представителю подготовить варианты ограничительных мер, включая экономические санкции.