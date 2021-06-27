Земан считает, что лидеры ЕС должны встретиться с Путиным
Президент Чехии Милош Земан считает, что европейские лидеры не должны бояться встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом он сказал в эфире канала CNN Prima News, сообщает "Европейская правда".
По словам Земана, было бы хорошо, если бы Чехия и Россия снова начали коммуницировать.
"Люди должны общаться. Для меня это аксиома. Если они не общаются, то их можно подозревать в том, что они обладают комплексом неполноценности", - сказал он.
Он также продемонстрировал необходимость диалога с Россией тем, что президент США Джо Байден встретился с Путиным.
"Байден не боялся контактов с Путиным, так почему европейские чиновники должны бояться его?" - спросил президент.
Напомним, лидеры Евросоюза не смогли договориться о предложении Франции и Германии провести вскоре саммит с президентом России Владимиром Путиным после того, как Польша и страны Балтии заявили, что это станет неправильным сигналом.
Лидеры ЕС на саммите выступили за выборочное взаимодействие с РФ, однако предложили высокому представителю подготовить варианты ограничительных мер, включая экономические санкции.